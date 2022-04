Hélène BELLÉGO

COMPÉTENCES CLEF



# Enseignement Ecole Primaire : programmes 2008 et 2015

Sciences / Découverte du monde

Mathématiques : numération, opération, géométrie

Français : étude de la langue, théâtre, lecture offerte

Musique : histoire de l'art, chants, percussions corporelles



# Géophysique : acquisition (terrain), analyse et traitement des résultats, interprétation

# Sismique (terrestre et marine) – Sismologie – Tomographie toutes échelles – Imagerie 2D, 3D et 4D

# Électrique & Électromagnétisme : imagerie 2D et 3D

# Magnétisme & Gravimétrie : imagerie 2D

# Diagraphie : données de puits (induction, latérologue, potentiel spontané, radioactivité, densité, spectrométrie, acoustique), contrôle qualité – Études des forages piézométriques

# Télédétection – Interprétation géologique d'images satellites, aériennes, stéréoscopiques

# Géologie : nature et caractéristiques géotechniques des roches

# Tectonique : réseau de failles, mécanique de la rupture, sismicité, glissement



Modélisation et Méthodes de Traitement

# Analyse fréquentielle – Traitement du signal – Transformée de Fourier

# Moindres carrés – Monte-Carlo – Métropolis

# Méthodes d'optimisation du calcul des modèles sur le tracé de rais sismiques et sur les formes d'ondes

# Modélisation numérique : discrétisation des problèmes continus, équations aux dérivées partielles, différences finies, éléments spectraux – Analyse et quantification des instabilités



Communication scientifique

# Analyse et synthèse critique et multi-échelle de temps et d’espace des résultats

# Rapports écrits et Posters : création de documents et schémas récapitulatifs

# Conférences et exposés oraux avec ou sans appui visuel (informatique ou observations de terrain)

# Création de nouveaux projets : conférences, ateliers, sorties, séminaires



Gestion de projets

# Recherche de nouveaux commanditaires et adaptation de l'offre d'animation à la demande

# Suivi administratif des dossiers en cours : devis, facturation

# Recrutement et management des animateurs scientifiques et des collaborateurs commerciaux

# Participation active aux forums du conseil régional concernant le développement durable



Informatique (sous Windows XP et Vista et sous Linux)

# Bureautique : Word – Excel – PowerPoint – Publisher – One Note – LateX

# Spécifique : GanttProject – Matlab – Mathematica – Envi 4.0 – MapInfo – ErMapper – GeoSoft (notions) – IPI2Win-IPI_Res2-IPI_Res3 (notions) – gOcad (notions) – Ghostscript/Ghostview – Visual Basic – GVim

# Programmation : Matlab – GMT – C++ – Fortran 77 et 95 – Pascal



Langues

# Anglais : courant (2007 : stage de 5 mois en Australie)

# Allemand : lu, compris

# Italien : faux débutant





Personnelles

# Investie & Motivée – Responsable – Sérieuse – Autonome

# Adaptabilité – Rapidité & Dynamisme d’esprit – Esprit de synthèse



En équipe

# Esprit d’équipe – Conscience professionnelle – Aisance relationnelle – Bonne élocution



