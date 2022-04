Hélène BENEDIC

Oeuvrant depuis 1981 au sein d'une agence de développement économique, régionale puis départementale, j'ai acquis un savoir-faire dans la gestion de la vie associative et la connaissance du tissu économique local. Depuis la création de Bordeaux Gironde investissement en 1996 (ex BRA), nous sommes passés de 65 à 250 membres, témoignage d'une forte mobilisation et implication des acteurs locaux à nos côtés.



Cette expérience m'a permis en 2005, d'élargir mes compétences en acceptant le poste de Responsable Qualité. Rigoureuse, à l'écoute des attentes de nos partenaires, je me suis investie pleinement dans cette fonction, en étroite collaboration avec l'équipe de Bordeaux Gironde investissement.



N'hésitez pas à venir rejoindre notre communauté d'affaires, riche de par la diversité de ses membres.. Un véritable lieu d'échanges (cafés contacts, Forum des adhérents, club utilisateurs adhérents, ...) et de convivialité, avec le lancement en juin 2013, de la Boule Girondine Inter Entreprises.



Membres de FFMAS et du MFQ Aquitaine.



Mes compétences :

Qualité

Norme ISO 9001