Helene BERANGER

Actuellement en création d'entreprise...

Pendant plusieurs années j’ai voyagé entre ma résidence principale et ma résidence secondaire, m’inquiétant entre chaque absence que tout se passe bien.

Mon voisin surveillait bien sur, je laissais mes clefs en disant « on ne sait jamais »

Cette année ma résidence secondaire est devenue ma résidence principale, je suis devenue la voisine bienveillante de mes voisins occasionnels en prenant leur clef à mon tour car on ne sait jamais…

Alors finalement, créer ce service comme un métier: pourquoi pas? On ne sait jamais…



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Suivi de projet

Autonomie professionnelle

Organisée et sérieuse

Autodidact

Réactivité

Sens du contact

Sens de l'initiative