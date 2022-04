Helene BERNARD

J’ai pour projet, dans le cadre d’une réorientation professionnelle, d’intégrer la Licence Professionnelle Commerce des Vins et Œnotourisme, proposée par l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon (IUVV). J’ai passé les entretiens de sélections et ma candidature a été retenue.

Pour le mener à terme, et afin de concilier l’apport théorique avec l’apport pratique, je suis à la recherche d’un domaine viticole en vue d’effectuer cette formation en contrat de professionnalisation.



Ma première expérience professionnelle a été réalisée dans la gestion d’un établissement de santé, dans le cadre de l’alternance d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI, obtenu en 2013. En octobre 2013 j’ai intégré l’Ecole de management Strasbourg, et le service formation dont j’ai la charge administrative de quatre diplômes. Cette dernière propose d’ailleurs dans son offre de formation un module destinée à l’Oenotourisme.



L’intérêt que je porte à l’œnologie n’est pas nouveau, et j’ai décidé de faire de ce réel centre d’intérêt mon futur métier.

Je m’intéresse et m’instruis sur les vins et l’œnologie par mes propres moyens (dégustations, visites de cave, lectures). Je me rends régulièrement dans le département de l’Yonne, ce qui me permet également de découvrir le grand patrimoine viticole bourguignon.



J’apprécie tout particulièrement la passion, le professionnalisme et le sens pédagogue de mes différents interlocuteurs, ce qui m’a confortée dans mon envie de découvrir davantage ce beau métier. De plus, de nombreuses ouvertures à l’international sont possibles.



N'hésitez pas à me contacter si vous êtes au courant d'une opportunité d'emploi !





Mes compétences :

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Facturation

Communication interne

Accueil physique et téléphonique

Projet d'entreprise