Hélène BERNARD-PINAULT

Après 7 années de travail auprès des enfants en tant qu'assistante maternelle agréée, je souhaite mettre dès à présent à votre disposition mes compétences en assistanat acquises sur divers postes durant 10 ans.

Discrète mais ouverte aux autres, j'aime prendre des responsabilités et mettre en pratique des qualités d'ordre et de méthode.

Entreprenante et persuasive, j'essaie de résoudre avec bon sens et dans le respect des autres les tâches qui me sont confiées.



Mes compétences :

Compétences informatiques : Word, Excel, Powerpoin

Logiciels spécifiques : Axatel, Dialex, Gexwin