Hélène BERNARDIN

- conseil et assistance juridique aux opérationnels dans le suivi contractuel de marchés publics et privés, le suivi de l'exécution des chantiers, le suivi du précontentieux

- analyse d'appels d'offres et négociation de contrats

- gestion de contentieux

- gestion de dossiers de recouvrement

- actions de formation auprès des opérationnels

- gestion de sinistres, assurances, et présence aux expertises

- gestion de baux commerciaux et délégations de pouvoir

- préparation de mémoires en réclamation

- encadrement de stagiaires

- rédaction d'un doctorat professionnel sur la responsabilité des constructeurs



Mes compétences :

Assurances

Construction

Contentieux

Droit

Droit de la construction

droit international

Droit international et européen

Droit privé

Droit public

International

Recouvrement