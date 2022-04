Hélène BIJOUX

Pourquoi 3 activités professionnelles ? Je réponds "Mon goût de mordre la vie à pleine dents".



Mon parcours professionnel s’est construit sur la base de convictions, de passions, de belles rencontres et de challenges personnels.



En 2005, je découvre le SHIATSU, une discipline japonaise issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cet art qui vise à dénouer les tensions physiques, psychiques et émotionnelles a été pour moi la réponse à un équilibre personnel que je cherchais depuis longtemps.



Je me suis formée durant 4 ans et j’exerce aujourd’hui en entreprise, en cabinet privé mais également au sein d'un Institut Médicaux Educatif, auprès de jeunes autistes et psychotiques. Cette dernière expérience, riche d'enseignements et pionnière dans le domaine, est un véritable accomplissement à la fois humain et professionnel.



Parallèlement à ce chemin, j'ai croisé en 2011 une société qui me ressemble : Natura Brasil, le N°1 des cosmétiques au Brésil. Classée vice-championne des entreprises les plus durables au monde, Natura Brasil conçoit ses produits dans le respect des valeurs humaines et dans la préservation de l’environnement.



Ces valeurs si chères à mes yeux, ont été le moteur de ma réussite dans les différentes missions que j'ai exercées pour cette entreprise : Conseillère de vente, puis Animatrice d'une équipe de conseillères (50 personnes), et enfin Adjointe à la Responsable Régionale Nord Ouest (150 personnes).



Enfin, parce que le renouveau fait partie de la vie, j'ai depuis janvier 2016 un nouveau Challenge professionnel qui me tient à coeur : Réussir en tant que mandataire Immobilier. Ce nouveau défi me plait car il implique de Réussir à comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il veut... le Must... devancer ses attentes et le surprendre !



Je suis aujourd'hui fière de mon parcours professionnel car il est à l'image de ma personnalité, tourné vers la connaissance et le respect de l'autre et porté par le goût du challenge et de la réussite. Ma conviction personnelle est que la vie est bien trop précieuse pour laisser nos peurs ou des obstacles extérieurs se dresser au travers de nos réussites dans quelque domaine que ce soit.



Mes compétences :

Écologie

Soins du visage

Bien être

Maquillage

Développement durable

Cosmétique

Commerce équitable

Nature

Brésil

Organisation d'évènements

Management

Entrepreneuriat

Shiatsu

Vente

Développement commercial

Communication