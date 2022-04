Hélène BILLIAU

Depuis 10 ans au sein d'un cabinet de spécialistes, j'ai pu acquérir une forte expérience et développer une autonomie certaine à l'accueil. La patience et l'empathie sont des atouts indispensables pour le poste que j'occupe, je serais heureuse de pouvoir les mettre à votre service.



Mes compétences :

Accueil

Accueil physique

Accueil physique et téléphonique

Courrier

Physique

Prise de rendez vous

Santé

Informatique médicale

Microsoft Word

Microsoft Excel

Médistory