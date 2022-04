Hélène BODIN

HR Business Partner et membre du Comité de Direction de la business unit Grand Est qui regroupe les entités Rhône Alpes Auvergne (R2A),Provence Alpes Côte-d'Azur (PAC) Strasbourg (EST) et le Luxembourg pour le groupe CGI je suis basée sur le site de Clermont-Ferrand tout en assurant une présence régulière sur les 6 sites de la région.



Véritable partenaire des équipes business, j'accompagne le comité de direction sur l'ensemble des problématiques RH. Je prends en charge plus spécifiquement les chantiers de développement RH comme la motivation des collaborateurs, l'évaluation de la performance ainsi que le développement des talents. J'interviens également dans le pilotage du recrutement, le suivi de la rémunération et les dossiers disciplinaire.

J'encadre une équipe de trois Rrh expérimentés qui m'accompagnent sur la région.



Je gère les relations sociales pour la BU et assiste le président du Comité d'Etablissement de R2A.



J'évolue dans un environnement matriciel qui me permet d'intervenir à la fois sur les phases de conception des chantiers RH mais également sur le déploiement de ceux-ci au niveau de l'entité opérationnelle.



Mes compétences :

développement RH

Sourcing

Formation

ressources humaines

SSII