Helene BOGHOSSIAN

Création de bijoux précieux.Fabrication française et même parisienne pour ces petits trésors en or 18 carats et diamants entièrement travaillés en atelier, sertis à la main . Des bijoux luxueux mais que l'on peut s'offrir. Des bijoux qui racontent des histoires, qui déclinent les symboles, qui laissent aux femmes qui les portent une belle part de créativité et d'imagination, des bijoux qui deviennent des objets affectifs.



lien du site :

www.heleneboghossian.com



Mes compétences :

Joaillerie