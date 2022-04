Hélène BOISSIÈRE-MABILLE

Après avoir assuré la responsabilité de revues internes, je me suis spécialisée à la conception éditoriale web. J’ai ainsi suivi la refonte de plusieurs sites (Générations médiateurs, Acepp, Acemis) conçu l'architecture, rédigé la charte d'animation et procédé à la formation des administrateurs.



Je souhaite mettre mes compétences au service des structures qui ont l'ambition de :

- promouvoir et valoriser des projets en interne/externe, assurer la visibilité et la lisibilité des actions et des savoir-faire,

- diagnostiquer les pratiques du web des utilisateurs, optimiser leurs visites,

- concevoir une architecture adaptée, assurer son évolution dans le temps,

- former des animateurs de réseaux, développer des espaces d’échanges,

- concevoir une articulation des différents supports web (sites, newsletter, réseaux sociaux)



Mes compétences :

Architecte

Communication

Conseil

Conseil éditorial

Édition

Edition Web

Éditorial

Rédaction

Réécriture

réseaux sociaux

Stratégie

Stratégie de communication

Web