Bonjour, je suis étudiante en 1ère année de BTS Assistant de Direction à Epinay sur Seine (93).

Je recherche donc un stage en tant qu'assistante de direction dans une entreprise. Ce stage doit se faire du 9 mai au 16 juin.

Je suis discrète, organisée et très motivée.

J'ai des connaissances dans les logiciels Word, Excel et Access.

Ce stage me permettra de découvrir le monde de l'entreprise et du travail.



Hélène BOISSINOT



Mes compétences :

Musique

Violon