Hélène BONIS

Dirigeante pendant plus de 20 ans, et exerçant le métier d'éditeur, j'ai été placée au centre des choix stratégiques et de leur mise en œuvre. Je sais que le potentiel humain peut être davantage libéré en trouvant son équilibre intérieur. Je suis conseil auprès d'entreprises (gouvernance, stratégie, développement, innovation et créativité, international, RH) et également diplômée en gestion d’entreprise et co-responsabilité (Economie Sociale Solidaire). J'interviens dans toute la France, sur site.



Des formations en systémie, médiation, sciences cognitives et comportementales, m’ont amenée à devenir médiatrice, et formatrice n'hésitant pas à utiliser la méditation, l'attention, les rêves et la joie de vivre pour accompagner les transformations.

Une formation de cinq années (2012-2017) en psychanalyse et psychothérapie avec la soutenance d'un mémoire sur "le désir et l'in-désir" a permis l'ouverture d'un cabinet sur Oraison (04) et des consultations sur Aix-en-Provence. je consulte en face à face et par les réseaux sociaux. (e-mail, skype...)



Je donne des conférences grand public et pédagogiques (formations pro.) et prépare un ouvrage sur la paix sociale et le bien-être au travail.



Mes compétences :

Le management intuitif.

La conduite du changement.

Stratégie de positionnement (branding et communica

Aide au centrage et recentrage (personnel et de gr