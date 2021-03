Hélène BORIES

* Conception & réalisation graphiques * Illustration *

* Démarche réfléchie * Univers visuels animés et/ou sensibles * Exigence *

* Identités visuelles * Affiches * Brochures * Sites Internet * Stands * (...) *

* Connaissance de la chaîne graphique de la conception à l'impression *



Convaincue que la communication institutionnelle et pédagogique peuvent être agréables, ludiques, attrayantes, mon parcours est jalonné d'expériences dans ces domaines, pour chacune desquelles je propose un univers visuel différent.

Plus largement, je peux conseiller et accompagner les projets de communication des structures (publiques, associatives ou privées), voire proposer des pistes d'éco-communication.



La forte volonté de mettre mes compétences au service d'un modèle de société plus équitable et respectueux de l'Homme et la Nature, élève d'autant mon niveau d'implication personnelle et d'exigence pour une communication efficace, claire et agréable lorsque les projets sont en lien avec ces valeurs.



Mes compétences :

Illustrator

PAO Indesign et photoshop

Écoconception

Conception

Graphisme

Communication visuelle

Lyon

Gestion de projet

Développement durable

Illustration

Dessin