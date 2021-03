Dominique ZNAMIROWSKI

Correctrice et secrétaire de rédaction depuis 1999 j'ai surtout évolué au sein d'équipes restreintes, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, PAO), et une solide connaissance du code typographique et du français. Différentes activités associatives m'ont conduite à participer à la conception de revues et à la tenue de sites Internet sous Spip. Je travaille en poste comme à domicile.

Deux années aux États-Unis et plus de dix ans dans des milieux professionnels où la pratique de l'anglais au quotidien était indispensable m'ont permis de conserver cet atout, de sorte que je reconnais une bonne traduction comme j'en décèle une mauvaise.

Curieuse de nature je cherche en permanence à compléter mes connaissances dans des domaines allant de l'écologie à l'histoire, en passant par le développement personnel ou la solidarité.

Ci-dessous, quelques expériences marquantes



Mes compétences :

Microsoft Word

Adobe InDesign

Quark Xpress

Swyp

SPIP

ProLexis

Adobe Photoshop (notions)

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Corrections ortho-typographiques

Préparation de copie

Proofreading

Réécriture

Rewriting

Bonne maîtrise de l'anglais

Secrétariat de rédaction

Relecture / corrections

Ponctuation