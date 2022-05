Paul DUFLOT

Mes points forts :

• 25 ans d’expérience dans la communication et la presse

• spécialiste de la communication de l'économie sociale et solidaire

• une capacité à renforcer et développer des outils de communication papier et web

• un graphisme clair et efficace, une touche de légèreté grâce à l'illustration

Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site : http://www.paulduflot.com

Ma page pro Facebook : https://www.facebook.com/polduf

Ma page Pinterest : https://fr.pinterest.com/paulduflot



Mes compétences :

Création et réalisation de maquettes de magazines

Création d'illustrations

Conception de sites Internet

Mise en page de plaquettes, brochures, affiches...

Retouche photo, iconographie

Suivi impression et fabrication.

Conseil éditorial et réflexion stratégique