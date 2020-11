Hélène BROGARD

Site internet : www.cabinetbrogard.sitew.com



Mail : cabinet.neuropsycho@gmail.com



06.75.79.84.10



Le bilan neuropsychologique s'adresse à toute personne (Enfant / Adolescent / Adulte / Personne âgée) présentant des difficultés de ce type :



- Difficultés scolaires



- Troubles spécifiques d'apprentissage (dysphasie, dyscalculie, dyspraxie, syndrome dysexécutif)



- Troubles de la mémoire



- Troubles visuo-spatiaux



- Précocité / retard intellectuel (Q.I)



- Désordres neurodéveloppementaux (troubles déficitaires de l'attention, troubles du comportement, dyspraxie développementale)



- Pathologies neurologiques acquises (traumatisme crânien, épilepsie, tumeur cérébrale, accident vasculaire, méningite)





- Maladies neurodégénératives (Maladie d'Alzheimer, démence fronto-temporale, Parkinson, Sclérose en plaques)







L'évaluation / Le bilan dans un premier temps est nécessaire pour :



> Déterminer la présence ou non de difficultés neuropsychologiques et identifier la part des facteurs neurologiques et des facteurs psychologiques



> Proposer des aménagements ou adaptations favorisant une meilleure prise en compte des troubles et des potentialités dans les apprentissages et dans la vie quotidienne



> Comprendre l'impact des difficultés de l'enfant sur sa vie scolaire et apporter des conseils sur l'orientation (participation aux équipes de suivi de scolarité possible)



Puis proposer une rééducation individuelle pour :



> stimuler les sphères déficitaires



> ou mettre en place des stratégies de compensation



> apprendre à gérer les troubles de l'attention/concentration



> apprendre à connaître ou à reconnaître ses difficultés / troubles du comportement afin de pouvoir mieux les contrôler



> Pour les personnes âgées, stimuler la mémoire ou freiner le déclin cognitif dû à une maladie dégénérative pour garder le plus longtemps possible une certaine autonomie..Des ateliers-mémoire en groupe ou en individuel pourront alors être proposés.



