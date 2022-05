Morgane DELORME

Titulaire d'un master de psychologie cognitive et neuropsychologie (université Paris V), je travaille à présent au sein de l'un des neuf centres experts des troubles Bipolaires, à l'hôpital Albert Chenevier (Créteil).



Mon parcours universitaire m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires concernant le fonctionnement cognitif ainsi que les grandes théories qui y sont rattachées, mais je privilégie surtout une approche pluridisciplinaire des troubles cognitifs, afin de comprendre et d'aider au mieux, quelque soit la pathologie concernée.



Ayant un intérêt particulier pour les troubles psychiatriques ainsi que la population des traumatisés crâniens, et toujours dans l'optique d'un accompagnement réel des patients, je m'intéresse aux récentes techniques de remédiation et de psychoéducation.



Mes compétences :

Neurochirurgie

Neuropsychologie