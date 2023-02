Hélène DUBOIS

Issue d'un parcours atypique, cela me permet d'avoir diverses compétences principalement dans le domaine commercial et du management.

Volontaire, dynamique, je suis fidèle à mon entreprise et et mets toutes mes connaissances a son service.

Je possède une capacité d'adaptation forte, j'ai une grande faculté d'analyse ce qui me permet de faire face aussi bien aux différentes personnalités, qu'aux multiples situations en adoptant un comportement adapté.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Management opérationnel

Management commercial

Accueil

Gestion des stocks

Relations clients

Gestion des compétences

Techniques de vente

Traduction anglais français