Hélène EMMENDOERFFER

Directeur des soins au Centre Hospitalier de Romorantin

Cadre supérieur de santé du pôle chirurgie-mère-enfants dans un centre hospitalier polyvalent qui comprend aussi des structures médico-sociales jusquen Août 2021

Expériences en visite de certification HAS V2010 et 2014, en évaluation interne et externe des EHPAD, MAS et SSIAD

Intervenante extérieure en formation auprès des IFSI, IFAS



Mes compétences :

Gestion du risque

Assurance qualité

Audit qualité

Management

Certification

Audit interne

Audit externe

Conduite de projet

Animation de formations

Pédagogie

Communication