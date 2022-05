Sonia BOLZER

Femme de tempérament, autonome, persévérante et rigoureuse, j'évolue depuis plusieurs années dans le secteur médico-social et j'y ai développé plusieurs axes de compétences :

- développer une offre de prestation, un réseau de partenaires sur le plan local et régional,

- mettre en oeuvre projets de service, projets personnalisés, en privilégiant la qualité de la prestation et l'éthique,

- encadrer et coordonner les missions de collaborateurs, gérer les priorités, piloter un service



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Communication

Formation