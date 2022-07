Hélène LAUGEL

Déterminée et très active, je suis sans cesse en recherche d'opportunités, tant professionnelles que personnelles. Ma motivation et ma bonne humeur sont deux qualités très communicatives que j'aime développer et transmettre à mes collègues ainsi qu'à mes proches. Très impliquée dans ce que j'entreprends, j'ai un goût prononcé pour le travail bien fait. C'est mon envie de m'engager qui me pousse a me développer également dans la vie associative, qui est, pour moi, indissociable de tout métier commercial.



Les réseaux sociaux sont les nouveaux lieux incontournables de rencontres professionnelles.

Il est important d'y faire transparaître ses compétences et ses connaissances.

Je pense néanmoins en un sens que beaucoup de choses ne peuvent être distinguées à partir d'un simple profil. C'est pour cela que je vous invite à prendre directement contact avec moi si mon profil vous intéresse.



Au plaisir de pouvoir échanger plus en détail avec vous.







Mes compétences :

Permis de conduire

Vente

Négociation

Sérieuse

Motivée