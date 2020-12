Hélène LE CROM

Formatrice petite enfance et conceptrice d'ateliers de créativité et d'écriture en cours d'élaboration.

Je suis en parcours d'émergence de projet et très bientôt en formation en Art thérapie. Mon but est de vous guider vers vos propres ressources, votre créativité, votre enfant intérieur, pour franchir au mieux toutes les étapes de la vie qu'elles soient parentales, professionnelles ou personnelles.



Mes compétences :

Accueil et accompagnement des personnes

conception séquences,situations,parcours formation

Evaluation

Ingénierie pédagogique en formation d'adultes