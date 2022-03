Hélène LEVAUFRE

Jeune ingénieur diplômée de l'ENGEES, je suis actuellement ingénieur d'études chez OGI, un bureau d'étude spécialisé dans l'aménagement urbain.



Ma formation d’ingénieur à l’ENGEES m’a amenée à m’intéresser particulièrement aux problématiques liées à l’hydraulique urbaine et à la gestion des eaux pluviales en ville. Suite aux deux ans de tronc commun, j’ai souhaité élargir mes connaissances dans le domaine de l’aménagement urbain en effectuant un semestre de spécialisation à l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Cette formation m’a permis de me spécialiser dans les thématiques liées à l’aménagement urbain telles que la programmation d’opérations urbaines, la voirie et les matériaux, la gestion des déplacements, l’éclairage et le paysage.



Par la suite, j’ai souhaité poursuivre ma formation dans ces domaines. J'ai effectué mon stage de fin d'études chez EGIS France. Au cours de ce stage, j’ai participé à plusieurs projets de maîtrise d’œuvre, dont le projet de requalification du centre ville de Fontainebleau, pour lequel j’ai assuré une mission de coordination des réseaux concessionnaires.



Grâce a ma formation et mes stages, j'ai acquis des compétences dans divers domaines : hydraulique urbaine et fluviale, hydrologie, gestion des risques d'inondation mais également aménagement urbain, voirie, éclairage, réseaux divers, gestion des déplacements urbains et planification des transports.



Je suis organisée et j’accorde une grande importance à la qualité de mon travail. Mon dynamisme, mon esprit de synthèse et mes qualités relationnelles sont des atouts que j’ai développés à l’occasion de mes stages, durant ma scolarité mais aussi dans un cadre associatif.



Mes compétences :

Hydraulique urbaine

Aménagement urbain

Hydrologie urbaine

Éclairage public

Coordination de travaux

Travail en équipe

Suivi de chantiers