Hélène MOUSSARD

Microbiologiste de formation, plus de 15 ans d'expérience dans la recherche scientifique publique.

Spécialisée dans l'étude de la biodiversité microbienne par des approches culturales et moléculaires. Compétences en Biologie Moléculaire

Bioinformatique, Génomique, Ecologie microbienne et Génétique Moléculaire.



Conjointement à cette expérience de chercheur en microbiologie, ai également une expérience dans l'enseignement universitaire avec notamment 2 années à temps plein en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche.