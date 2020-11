Hélène THEBAUD

Je suis responsable de l'agence ABSOLIS Intérim de Nantes Est et consultant en recrutement du cabinet ALIGA Ressources Humaines, spécialisés dans la gestion du personnel à court, moyen et long terme.



Notre structure familiale généraliste se distingue par la proximité que nous nous imposons de maintenir avec nos candidats avant de les recommander en délégation.



Pour cela nous avons dupliqué notre expertise RH issue de notre métier initial de placement, sur la gestion du personnel en intérim, afin de maintenir une qualité sur les recrutements de profils en délégation, méthode nécessaire à la fidélisation de nos clients et de nos intérimaires.



Nous avons à cœur de préserver les intérêts de nos clients et de nos candidats et c'est en cela que nous existons depuis plus de 10 ans, et que chaque jours de nouveaux clients nous rejoignent, sensibilisés à ces valeurs de proximité, de qualité et de réactivité.



Nous travaillons sur le département de la Loire Atlantique, principalement sur le bassin nantais.



Si comme nous l'humain est au centre de vos préoccupations, n'hésitez à solliciter notre expertise conseil, j'aurai plaisir à rencontrer prochainement !





http://www.absolis.fr/

http://www.aliga.fr/



Mes compétences :

Achat

acheteur

Administrateur de biens

Commercial

Diagnostic immobilier

DPE

Estimation

Immobilier

Internet

Vendeur

Vente

Visite virtuelle

Prospection

Conseil

Négociation