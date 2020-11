Héloïse DUMARTINET

Bonjour,



Parfaitement consciente que l'élimination des causes doit être privilégiée à la réparation, je développer mon réseau dans le champ de la sécurité et de la prévention des risques, notamment ceux liés à la prévention de la délinquance.



Mon expertise s'appuie sur une approche de sécurité globale pouvant s'exercer aussi bien en cabinet que dans une collectivité territoriale ou en entreprise.



Mes différentes expériences au sein de collectivités locales m'ont permis d'acquérir les compétences transversales suivantes:



- réalisation de diagnostics de sécurité et d’analyses de risques ;



- animation de groupes de travail et définition avec les acteurs engagés dans la démarche de la politique retenue en matière de gestion des risques;



- mise en place et suivi de solides politiques partenariales de prévention de la délinquance et de sécurité.



- encadrement d'équipe.



Grâce à ma formation et à mon expérience, je possède :



- la connaissance théorique et pratique des différents dispositifs de prévention des risques et de sécurité.



- les techniques d’analyses quantitatives et qualitatives nécessaires à la recherche des situations dangereuses et à la maitrise des risques inhérents à ces dernières;



- la capacité de définir, mettre en œuvre et suivre la politique de prévention des risques retenue (audits, analyse des risques, élaboration et mise en œuvre des actions de gestion des risques, mobilisation des partenaires et coordination des actions);



- la connaissance des délinquants et des victimes (spécialisations universitaires en Droit pénal, en Sciences criminelles, en Criminologie appliquée à l'expertise mentale et en Victimologie);



- les connaissances juridiques nécessaires à l’exercice des missions visées (je suis titulaire d’une maîtrise de droit, ainsi que d'un master professionnel en Management du risque);



- la connaissance pratique des cultures et des logiques professionnelles des différents acteurs municipaux (élus, services de prévention de proximité, services éducatifs et sociaux) et des partenaires institutionnels et associatifs (police nationale, éducation nationale, justice, bailleurs, transporteurs, prévention spécialisée, associations de parents d’élèves, de victimes, etc.) ;



- la maîtrise des outils informatiques indispensables et notamment : Word, Excel, Power-Point.



- les qualités indispensables nécessaires pour oeuvrer en ces domaines: excellent relationnel, diplomatie, rigueur, autonomie, réactivité, pragmatisme, adaptabilité, dynamisme et qualités rédactionnelles.



Particulièrement motivée par les responsabilités relatives au conseil, à la coordination et au développement de dispositifs performants de sécurité et de prévention des risques, j'espère pouvoir très vite agrandir mon réseau de professionnels ayant mes mêmes attentes.



Cordialement,



Héloïse DUMARTINET-CHANOINE



Mes compétences :

Gestion de crise

Sécurité

Prévention

Criminologie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Management