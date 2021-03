Héloïse HÉLOÏSE LABORIEUX (LABORIEUX)

Diplômée d'une Licence Professionnelle en Commercialisation et Gestion des Structures et Hébergements Touristiques en alternance, je suis partie en Angleterre en Mai 2017 pour améliorer mon expérience professionnelle et mon anglais. J'ai travaillé dans un hôtel IBIS à côté de l'aéroport de Luton pendant 1 ans et 3 mois. J'ai eu des responsabilités d'administration pendant les 8 derniers mois.



De retour en France depuis Août 2018, j'ai travaillé dans deux hôtels de différente marque, je suis à ce jour en recherche dopportunités en hôtellerie en Vendée notamment en tant que manager ou première de réception.



Je suis une personne motivée, organisée, curieuse, polyvalente et dynamique. Disponible sur le secteur de la Vendée,



Mes compétences :

Pack Office

GIMP

Jimdo

UNIX

computeur literacy skills

Secretarial assistance

Greeting Guests