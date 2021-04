Héloïse JUNIER

Je partage mon quotidien entre ma pratique de psychologue en crèches, l'animation de formations à destination des professionnels de la petite enfance et l'écriture d'articles sur la psychologie de l'enfant. Ces trois activités, très complémentaires, me permettent d'allier mon expertise en psychologie de l'enfant à ma passion pour l'écriture, la pédagogie et la communication. Mon site : http://hjunier.wordpress.com



Dans la continuité, je suis devenue formatrice dans le champ de la petite enfance, en 2012. Mon objectif ? Revisiter les pratique des professionnels à la lumière des neurosciences et de la théorie de l'attachement, bousculer les idées reçues transmises de générations en générations, faire le pont entre la recherche scientifique et le terrain.



En tant que psychologue du développement, le champ de la petite enfance me passionne. Cette tranche d'âge où tout se construit, est marquée par d'inépuisables ressources, un fort potentiel d'évolution et en même temps, une si grande vulnérabilité.



Transmettre est mon maître-mot. En parallèle de mes activités de terrain, j'accorde régulièrement des interviews pour la presse et anime des conférences-débat à destination des parents. Passionnée et avide de nouvelles connaissances, je me suis lancée en 2016 dans la préparation d'un Doctorat sur les émotions du bébé à l'université Paris Descartes. L'aventure universitaire continue !



Mes compétences :

Animation de groupes

Pédagogie

Vulgarisation scientifique

Psychologie de l'enfant

Ecriture

Créativité

Conférencier

Artistique

Communication