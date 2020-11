Hemon FABIEN

Europe Linge Service : avec plus de 130 ans d'expérience Elis est un acteur majeur de la location entretien de linge, en B to B. Avec un CA de plus de 3 milliards d'euros et 45.000 collaborateurs, dans 28 pays sur 2 continents (Europe et Amérique de Sud). Elis livre plus de 400.000 clients chaque semaines .



Mes 31 années d' expériences, dans le management, la négociation, la prospection, mont amené à évoluer avec des interlocuteurs variés, PME, PMI, Centrales achats, me permettant dacquérir une aisance relationnelle, à convaincre, pour prendre de nouveaux marchés.



Chasseur, formé au management avec une spécialisation commerciale, jai développé une capacité dadaptation



Motivé, battant et engagé : Jaime relever les défis pour dépasser les objectifs fixés.



Mes compétences :

Vente

Management