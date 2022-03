Henchi MAHJOUB

Huit années d'implication dans mes activités professionnelles en milieu industriel.



Mes activités mon permis d'avoir une bonne vision des processus, des usages, norme et réglementation dans secteur des activités suivants:

Industrie d'automobile , électronique et la fabrication des machines spéciales.



Mise en œuvre de mes compétences et aptitudes dans les technologies suivants:

Automation, contrôle, robotique, process, détection, sécurité machine.

Informatique industrielle, électrotechnique, électronique, pièce technique usinées.



Un esprit ouvert adapté au changement nécessaires .

C'est naturellement, que de technicien de bonne aptitudes technique je suis devenu automaticien performant avec de solide compétences en automatisme.



A mon actif:

Des résultats remarquables et qualitatifs.

Un réseau relationnel terrain et un carnet dadresse conséquent.