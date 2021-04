Henri AGUILAR

BONJOUR ...

JE ME PRESENTE ..JE M' APPELLE HENRI ET SUIS ADAPTABLE A TOUTES POSSIBILITéS DE POSTES DANS LE MERCHANDISING LE TRANSPORT EN MESSAGERIE NATIONAL V.L ET CECI JUSQU EN BELGIQUE J' AIME ROULER ET TRAVAILLER A LA RENCONTRE DE CLIENTS DE DIVERS HORIZONS ...DE PREFERENCE DANS LE NORD PROCHE DE LA BELGIQUE

SUIS DISPONIBLE DE SUITE POUR TOUT RDV PREALABLE A DE LONGUES MISSIONS OU D EMBAUCHE

MERCI DE M ' AVOIR LU



Mes compétences :

Communication

Marketing

Management

Distribution

Vente