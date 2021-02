Henri BEAUPERE

Développer le chiffre d’affaires du secteur auprès d’une clientèle de constructeurs de machines, d’intégrateurs et d’industrielles



Développez le portefeuille existant et prospectez de nouveaux clients ;

Référent commercial pour les clients

Force de proposition pour les actions commerciales à mettre en place sur le secteur ;

Audite et conseille des clients afin de proposer la mise en œuvre et l’intégration de solutions techniques répondant à leurs besoins spécifiques.



- 23 ans expériences dans des domaines industriel divers,



- distribution automatique de pièces

- par bol vibrant

- cellule de dévracage robotisée

- solution flexible de distribution de composants

- marquage industriel

- automation

- machine d’emballage

- composant pour convoyeur...



- Le développement de la clientèle

- La prise en charge de l’intégralité du processus de vente (prospection, établissement des devis…)

- Les visites chez les clients

- Chiffrage et préparation des devis

- Négociation technique et commerciale jusqu'à l'obtention des commandes.



Mes compétences :

Commercial

Commercial b to b

Convaincre

Emballage

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Négociation

Sens de la négociation

Sens du service

Sens du service client

Service client

Synthèse

Technico commercial

Technique

Traçabilité

Vente