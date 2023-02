Henri DELESTRE

Un développement EDI pour les entreprises privées ou publics ?

http://www.hdiweb.fr/hdiweb_web/FR/Hdiweb_EDI_Entreprises.awp

-

Entreprise indépendante spécialisée en WinDev, WebDev et WinDev Mobile, pour nous contacter : http://www.hdiweb.fr



Notre expertise couvre les 3 AGL de PCSOFT.

La synergie qui existe entre ces 3 outils permet de bâtir des solutions complètes.



- WinDev : applications sous Windows, Linux, Windows serveur 2008,2012

- WebDev : Intranet, Extranet, SaaS, Site public

- WinDev Mobile : Plateformes Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone, Android



sans oublier

- Hyperfile : base de connées client-serveur



Un seul numéro : 0781455879



Nous proposons également :



- MONCE Logiciels destinés aux comités d'entreprises, COS, CAS (Maires, conseils généraux, etc) Il assure la gestion complète et intégrale de la gestion du CE en monoposte, Intranet, TSE, CITRIX



- MONCEWEB Site full web destinés aux comités d'entreprises, COS, CAS (Mairies, conseils généraux, etc). il assure la présentation des activités, des commissions, les réservations ou paiement en ligne, la gestion de la comptabilité générale, analytique, budgetée, la gestion des activités, stocks, plafonds, stats.



- Nous mettons également à disposition de nos clients : un serveur tse , un serveur web





Venez-nous voir sur

www.hdiweb.fr

www.hdiweb.com

www.monce.fr

www.monceweb.fr

-

Nos services et Nos prestations

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=regionnordpas-de-calaispicardie&IdBillet=31

-

EDI POUR LES ENTREPRISES

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_web/FR/hdiweb_billets.awp?blog=edipourlesentreprises&IdBillet=37

-

PRESTATAIRE EN DÉVELOPPEMENT WEBDEV LENS 62300 PAS-DE-CALAIS

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windevwebdevlenslille-specialisteinternet&IdBillet=32

-

Le patch KB 3035583 de WINDOWS n'apparaitra PLUS JAMAIS ! JAMAIS !

lien : http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windows ,linux,apple

-

Un communiqué de HDIWEB.FR : Développeur Windev et Webdev sur LENS LILLE

Lien : http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windevwebdevlenslille-specialisteinternet&IdBillet=14

-

Un communiqué deArray : SEPA : Compte Bancaire , RUM

http://www.monce.fr/HDI_BLOG_MONCE_FR_WEB/FR/hdiweb_billets.awp?blog=moncegestionsdesadh%C3%A9rents_b%C3%A9n%C3%A9ficiaires&IdBillet=4

-

Un communiqué deArray : LE SEPA : SINGLE EURO PAYMENTS AREA

http://www.monceweb.fr/hdi_blog_monceweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=lesepa:singleeuropaymentsarea&IdBillet=1

-

PIRATAGE PAR EMAIL : RECEPTION D'UN EMAIL FRAUDULEUX

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=s%C3%A9curit%C3%A9informatique&IdBillet=22

-

Mozilla : lettre ouverte pour critiquer Windows 10 et le navigateur Edge



http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=mozillafirefox-internetexplorer-googlechro&IdBillet=23

-

APPLE : Piratage informatique et Cyber sécurité

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=s%C3%A9curit%C3%A9informatique&IdBillet=24

-

PRESTATAIRE EN DÉVELOPPEMENT WINDEV LENS 62300



http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windevwebdevlenslille-specialisteinternet&IdBillet=28

-

PRESTATAIRE EN DÉVELOPPEMENT WINDEV LILLE 59000



http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windevwebdevlenslille-specialisteinternet&IdBillet=29

-

PRESTATAIRE EN DÉVELOPPEMENT WINDEV AMIENS 80000

http://www.hdiweb.fr/Hdi_Blog_hdiweb_fr_web/fr/hdiweb_billets.awp?blog=windevwebdevlenslille-specialisteinternet&IdBillet=30

-

Infos sur ilabeur.fr

http://www.ilabeur.fr/hdiweb_web/FR/hdiweb_blog_infos.awp

-



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Progiciel

Edi

Windows 2008 R2

WebDev

WinDev Mobile

WinDev

Oracle

MOT Testing

Consolidations