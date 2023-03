Je suis hydrologue et travailleur humanitaire engagé, convaincu et plein de ressources. Doter dune solide éthique et expérience dans les domaines du Développement Durable, Gestion des risques et catastrophes, Gestion des projets, WaSH, Cartographie et SIG, Gestion des bases de données et Protection des couches sociales vulnérables.