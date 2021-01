Henri PAUCHET

Titulaire du Master 2 Droit Social et des Ressources Humaines (Paris Saclay site Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines) depuis septembre 2020.

Experience : 2 ans d'alternance chez Orange SA.



-2018-2019 Service des Relations Sociales au siège du groupe

Appui à la mise en place d'un accord groupe sur le parcours des porteurs de mandats au sein d'Orange (Benchmark, recherches juridiques ciblée participation à la négociation.) Présentation régulière de mes travaux au sein de l'équipe (Powerpoint)

Veille sociale quotidienne sur de nombreux sujets juridiques liés à la mise en place du CSE, au droit syndical, la jurisprudence etc.)



-2019-2020 : Chargé de la mise en oeuvre du processus disciplinaire pour l'établissement Agence Distribution Portes de Paris (site de Palaiseau).

Rôle de conseil juridique auprès des RRH et des Managers. instruction à charge et à décharge des dossiers disciplinaires complexes dans le but de les soumettre à une commission consultative paritaire. Analyse et suivi de la discipline, présentation de mes travaux régulièrement en réunion.



Très soucieux du travail bien fait, et autonome. J'apprécie grandement apprendre sur de nouveaux sujets et partager mes connaissances en fonction des besoins de mes interlocuteurs