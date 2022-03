Disponible immédiatement, mobile sur la région, je serai très motivé de rejoindre votre équipe et d’œuvrer à l'atteinte de vos objectifs commerciaux.



Très dynamique, indépendant et créatif pour trouver des solutions commerciales aux clients, j'aime le métier de commercial pour les nombreux contacts humains, rendez-vous, et les défis associés.



J'ai pu déjà relever de nombreux challenges commerciaux durant ma carrière.



Je gère les affaires de A à Z, de la prospection jusqu'à la signature des contrats.

A ce titre, j’ai développé la fidélisation de nouveaux clients, le suivi administratif et la gestion commerciale des différents partenaires de l’entreprise.

J’ai également eu la charge telles que le suivi des candidatures, le recrutement, le management, la rédaction des contrats, la gestion du planning des collaborateurs, vente de formations……



Attentif, disponible et à l'écoute, je m'investis pleinement et avec créativité dans chaque challenge confié.



Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous détailler plus en avant ma candidature, (vous trouverez en PJ mon CV).



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Henri RAKOWICZ

06 26 03 10 05



Mes compétences :

Commercial

Recrutement

Bureau d'études

Chargé d'affaires

Formation informatique

Coordination

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

MicroStation

Data Access Object

Account Manager

Communication RH