Henri SEMPERE

20 ans d'expérience dans le service pour des grands comptes dans les Telecom, le Service Public et le secteur Bancaire.

* Pilotage de projets majeurs de 1000 jh à 12 000 jh d'évolutions sur des planning allant de 6 mois à 24 mois.

* Pilotage de projets de refontes de SI, de TMA, de portage technique, de migration de SI Telecom (migration comptable de plusieurs millions de contrats clients, de centaines de million de pièces comptables et de plus d'un milliard de factures) et de projets en AMOE et AMOA.



une capacité à prendre des décisions 100 fois / jour et à fédérer les équipes autour d'un même objectif : la réussite du projet ; réussite à base de collectif et de collaboration !



Ce qui me caractérise avant tout : le leadership !



Mes compétences :

Directeur de projet

Telecom

Valorisation

Facturation

Comptabilité

Gestion de la qualité

Production

Management

Conduite du changement

Gestion de projet