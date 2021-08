Bonjour,

Notre bureaux d'études est spécialisé dans la conception et le suivi de travaux de tout type de bâtiments.

Nous pouvons assurer sans problème des missions OPC, MOE et AMO et direction de projets dans toute la Bretagne .



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

OPC

Gestion de projet

Conducteur de travaux TCE

Economie de chantier