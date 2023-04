Henri VEDRINE

Une expérience de plus 36 ans de conseil, formation et expertise dans le secteur de l'Environnement , auprès de partenaires industriels, collectivités territoriales, organismes publics et privés nationaux et internationaux.



Aujourd'hui consultant indépendant auprès de tiers pour des missions, d'appui et de Conseil en montage et conduite de projets en pouvant mobiliser un réseau partenarial important.



Mes compétences :

Management, Encadrement, Coordination d'Equipes

Développement commercial, animation stratégique

Conduite de projets, suivi d'affaires

Projets de recherche et développement

Conseil, formation et expertise

Contribution méthodologique, normative

Maîtrise des environnements contaminés