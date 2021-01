Henrique Da Costa



Né le 28 décembre 1968

Portugal

Marié, 1 enfant

Nationalité Française

Permis B



Je suis Responsable Métreur en (Etudes de Prix), Métallerie Serrurerie Traditionnel Et Inox, Charpente Métallique, Menuiserie Aluminium Et Marche D’entretien A Bon De Commande.



- Serrurerie et métallerie, Garde-corps (barreaudage ou vitré), Clôtures, Châssis, Portes, Charpente Métallique, Fermeture (volets roulant, stores, rideaux métallique), Cloison Plaine ou Vitrée etc.

- Menuiserie alu, Châssis, Ensembles Composés, Murs Rideaux, Verrière et des ouvrages plus complexes touchant le feu



Ma mission consiste à recevoir les dossiers d’appels d’offres publics en entretien.

- Analyser les dossiers de consultation,

- Mettre au point le projet d’offre : consultations, planification, métrés

- Etablir les documents administratifs et techniques de l’offre (planning, plans de phasage, croquis explicatifs, mémoire technique, dossier matériel demandé…)

Les affaires aux quelles je réponds varient de 10K€ à 2M€.



Je suis plus spécialisé dans les dossiers entretien (marchés à bons de commande) sur bordereaux ou BATIPRIX

Après visite sur chantier du CAF et retour dans nos bureaux, établissement des devis suivant les marchés, à la fin des travaux préparation des MEMOIRES (factures) suivant bons de commande et travail effectué



Mes compétences :

Aluminium

Construction

Construction métallique

Dessinateur

Métreur