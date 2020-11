Henry DE GEVIGNEY

Responsable Ressources Humaines chez Schmidt Groupe (SCHMIDT et CUISINELLA) , nous sommes à la recherches de personnes motivées: n'hésitez pas à visiter notre site et retrouver nos postes ouverts: : www.groupe.schmidt.



Leader industriel au service de l’art de vivre, Schmidt Groupe, avec ses marques fortes et reconnues Schmidt et Cuisinella, conçoit, produit et distribue une offre d’aménagements sur mesure à l’échelle internationale: cuisines, salles de bains, rangements, équipements de la maison.

L’automatisation très poussée de nos process industriels et l’investissement soutenu dans les outils de production et dans notre capital humain renforcent chaque année notre position sur le marché de l’ameublement.

Réaliser les rêves de chaque client est notre passion au quotidien.



Mes compétences :

Accompagnement

Gestion des carrières

Gestionnaire

Mobilité

Recrutement

Responsable de Secteur

Ressources humaines