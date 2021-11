Henry JÉRÔME

COORDINATEUR - REGLEUR CASCADES / COACHING D’ACTEURS - TRAINING - PREPARATEUR PHYSIQUE / CONSEILLER TECHNIQUE A L'ECRITURE ET A LA REALISATION



www.cascade-stunt.com



http://www.imdb.com/name/nm1647869/?ref_=fn_al_nm_1



CASCADE-STUNT est une structure dédiée à la réalisation, au réglage, à la coordination de cascades, au coaching d’acteurs, à leur préparation physique, au conseil de techniques de Police, à la criminologie pour les films et séries policières.



Chaque chorégraphie d’une scène d’action est une cascade réglée et exécutée en toute sécurité.



Jérôme HENRY coordonne une équipe pluridisciplinaire de cascadeurs physiques pour la télévision et le cinéma.



Mes compétences :

Coaching

Audiovisuel

Spectacle

Réalisateur

Coach

Communication

Comédien

Formateur

Publicité