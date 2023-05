Hervé ANNETTE

Je suis comptable depuis plus de 20ans.



- Comptabilité générale : Consolidation, liasse fiscale, compte de résultat, bilan, provisions, déclaration de TVA, DAS2, charges sociales, Agessa/MDA,

- Comptabilité fournisseurs : Saisie des caisses, suivi des fournisseurs, règlements, rapprochements bancaires, gestion des notes de frais.

- Comptabilité clients : Elaboration de factures, saisie des règlements, relances clients téléphoniques et écrites, constitution de dossiers, balance âgée.

- Qualités professionnel : Faire preuve de rigueur et de précision, faire preuve de réactivité, prendre des initiatives et être force de proposition