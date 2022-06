Expert-comptable depuis une quinzaine d'années j'interviens essentiellement sur le secteur littoral vendéen et à La Roche-sur-Yon.



Expert-comptable au Cabinet GECPO, un cabinet à taille humaine (40 personnes) qui a une clientèle de PME-PMI dans tous les secteurs d'activité.



Nous intervenons notamment dans les domaines HCR, bâtiments et HPA.



Mes compétences :

Optimisation fiscale et sociale

Fiscalité

Prévisionnel

Comptabilité

Choix du statut