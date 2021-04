Hervé CAMPENON

Après une formation professionnel de niveau II en marketing stratégique à l’IFOCOP de Rungis, je crée ArtComm en 2007, prestataire LASER, au service de VOTRE communication événementielle.



25 ANS D'EXPERIENCE AU SERVICE DE EVENEMENTIEL, POUR VOUS APPORTER:

- Ecoute et analyse marketing et accompagner la communication de vos salons, vos événements, vos séminaires.

- Conseils et créativité pour vos spectacles.



2018, ArtComm évolue et vous propose maintenant captation et diffusion vidéo, sonorisation.

Captation, traditionnel, camera tourelle... et prochainement captation aérienne par dröne, avec possibilité de diffusion real-time sur écran LED plein jour.

Diffusion, écran LED (60", 75"), vidéo projecteur de 1000 à 15 000 lumens, écran plein jour indoor/outdoor (P4.8, P5.9)



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Lancement de produits

Laser

Signalétique

Spectacle

Marketing

Captation vidéo

Vidéoprojection