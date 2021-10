Hervé CERF

Manager depuis 25 ans et expert de la compétitivité de l’entreprise, j’élabore et déploie des stratégies industrielles pour optimiser, améliorer et développer l’outil de production et la Supply-Chain.

✔ Analyse, proposition et déploiement de stratégies industrielles

✔ Pilotage des activités industrielles (BE - Achats - Production - Logistique - Qualité - IT)

✔ Déploiement d'outils informatiques (SAP - Navision - Orli - Produflex - MES - GPAO...)

✔ Industrie 4.0 - Automatisation - Digitalisation

✔ Regroupement d'activités & réorganisation de sites

✔ Gestion du changement

✔ Amélioration continue (Lean manufacturing notamment)

✔ Automatisation

✔ Gestion financière (P&L, budgets, reportings)

✔ Analyse et optimisation des flux logistiques et des paramètres de stocks

✔ Recours à la main d'œuvre low-cost (Europe de l'Est - Chine - Taïwan - Brésil ...)

✔ Conception dans l'innovation de gammes de produits

✔ Contexte international



