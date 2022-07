Hervé GONOT

Spécialiste du monde médical depuis plus de 30 années, j'ai bâti mon expérience dans divers spécialités et domaines (Orthopédie-Digestif-médicaments etc...)

Après avoir exercé dans le milieux hospitalier (bloc opératoire) pendant plus de 15 ans, j'ai choisi d'accepter un autre challenge en prenant la responsabilité d'un laboratoire médical spécialisé dans la fabrication et la distribution de "dispositifs médicaux de classe 1" sous forme de bouillottes auprès des Pharmacies; magasins d'orthopédie; kinésithérapeutes et distributeurs médicaux en général au niveau national et international en tant que "directeur développement".



Mes compétences :

Diplomate

Emphatique

Humour

RIGOUREUX