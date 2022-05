Hervé JOLIN

59 ans au 9 avril 2022

Marié - 3 enfants

Préparateur, planificateur d'arrêts d'unités de raffinerie, Chargé daffaires, chiffrage et réalisation darrêt dunités de production, chiffrage et gestion de contrats de maintenance, chez des industriels pétrochimiques-cimentiers-métallurgistes depuis plus de 25 ans



Mes compétences :

Planificateur d'arrêt ou de projet

Préparateur d'arrêt ou de projet

Deviseur

Maintenance

/!\ Station debout fixe très pénible