Hervé JOURDAIN

Souriant, et dynamique, je suis riche d'une expérience professionnelle de plus de 25 ans, dans des sociétés de distribution et de réparation de matériels de travaux publics, pour des grandes marques tels que : BOBCAT, DOOSAN, TEREX.

Je contribue à l'évolution des entreprises dans le respect des marges et des objectifs CA. Au gré des conjonctures économiques, je suis source de propositions constructives pour améliorer la qualité de distributions, pour satisfaire nos clients.



Mes compétences :

Homme de terrain, commercial, pédagogue.

A l'aise avec les outils digitaux

Maitrise de le vente des Matériels BTP et Agricole, des financements.